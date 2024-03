I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: partito Rcd minaccia di boicottare le elezioni presidenziali - Othmane Mazouz, presidente del Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd), formazione di algerina di centro-sinistra e di opposizione al governo, ha delineato una serie di condizioni necessarie per la propria partecipazione alle elezioni presidenziali, sottolineando l'importanza della mobilitazione degli algerini. Durante un incontro nella città di M'chedallah, nella wilaya (governatorato) di Boumerdes, Mazouz ha evidenziato il ruolo cruciale delle elezioni presidenziali nel determinare il destino del Paese per cinque anni. Egli ha tuttavia precisato che la decisione di partecipare deve essere preceduta da alcune condizioni chiave, tra cui la cessazione della repressione contro l'attività politica, il rilascio dei prigionieri di coscienza e misure concrete per coinvolgere la popolazione algerina nel processo elettorale. Mazouz ha chiarito che sarà la leadership sovrana del partito a decidere se partecipare o meno alle elezioni presidenziali, sottolineando che l'Rcd è stato il primo ad aprire un dibattito su questo tema. Per superare l'attuale stallo, Mazouz ha richiesto un autentico dialogo nazionale tra tutti gli algerini, enfatizzando che il suo partito è sempre stato aperto al dialogo. Tuttavia, ha sottolineato che qualsiasi dialogo deve mirare a creare le condizioni per un processo democratico trasparente e ha esortato al rispetto della libertà di espressione. Mazouz ha dichiarato che la repressione e la limitazione dello spazio di espressione non possono rappresentare una soluzione duratura, evidenziando l'importanza di discutere apertamente delle elezioni presidenziali in anticipo rispetto al loro svolgimento. L’Rcd, uno dei principali partiti democratici in Algeria, attualmente svolge un ruolo di opposizione e ha boicottato tutte le elezioni presidenziali dal 2019. (segue) (Res)