- Libia: Italia contribuisce con 1 milione euro a programma Undp per sostegno elezioni - L’Italia rinnova il suo sostegno alle elezioni con un nuovo contributo di un milione di euro al programma Pepol del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo in Libia (Undp), con l'obiettivo di fornire assistenza tecnica e consulenza all'Alta commissione elettorale nazionale (Hnec). L'accordo è stato firmato dal rappresentante residente dell’Undp in Libia, Christopher Laker, e dall'ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, alla presenza del presidente della Hnec, Imad al Sayeh. Durante la cerimonia è stata “concordata l’importanza di mantenere la prontezza operativa d’Alta commissione elettorale per elezioni nazionali e municipali”, riferisce l’ambasciata via Twitter. In una dichiarazione pubblicata sulla propria pagina Facebook, Al Sayeh ha espresso apprezzamento per l'iniziativa di cooperazione e sostegno del governo italiano e dell’Undp, riconoscendo il loro ruolo negli sforzi internazionali per sostenere le prossime elezioni. L'accordo si propone di trarre vantaggio dal supporto offerto dal progetto Pepol, supervisionato dal Undp, per potenziare la preparazione della Commissione elettorale nazionale e superare le difficoltà, specialmente per giovani, persone con disabilità e gruppi emarginati, al fine di promuovere la loro partecipazione al processo elettorale. (Res)