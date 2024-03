I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Hezbollah, sventati due tentativi di infiltrazione forze Israele dalla frontiera sud - Il partito sciita filo-iraniano Hezbollah ha affermato di "aver sventato due distinti tentativi di Israele di entrare in territorio libanese domenica sera", e di "aver colpito direttamente i militari israeliani con razzi e artiglieria". Lo ha riferito un comunicato del movimento libanese, secondo cui "due gruppi delle forze israeliane hanno tentato di entrare in Libano dal villaggio di Ramyeh, lungo il settore centrale del confine libanese, e da Rmeish, a ovest". Sarebbe la prima volta che le truppe israeliane tentano di entrare in Libano da quando hanno avuto inizio gli scontri tra le Forze di difesa di Israele (Idf) e Hezbollah, all’indomani dell’attacco del 7 ottobre 2023 da parte del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico. Al momento Israele non ha confermato i presunti tentativi di infiltrazione. (segue) (Res)