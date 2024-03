I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: presidente Siria, impossibile parlare del 7 ottobre e non del problema generale - Non si può parlare di quello che è successo il 7 ottobre 2023 senza parlare di quanto accaduto dagli anni '30 in poi. È quanto ha dichiarato il presidente della Siria, Bashar al Assad, durante un’intervista con il giornalista russo Vladimir Soloviev, riferendosi all’attacco del movimento islamista Hamas contro Israele e al processo che ha portato alla creazione dello Stato ebraico e allo sfollamento 750 mila palestinesi. "Israele è un occupante, che uccide i palestinesi semplicemente perché si stanno difendendo”, ha affermato Assad. “Non possiamo parlare della situazione di oggi senza parlare del problema in generale”, ha ribadito il presidente siriano. "Le persone in Occidente non sono cattive, ma i media si alleano con i politici per rendere queste persone ignoranti, in modo da poter dire loro e fargli credere qualsiasi cosa. Le cose sono diverse nelle nostre regioni ed è molto importante diffondere la verità”, ha affermato il presidente siriano. (segue) (Res)