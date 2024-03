© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Lega araba avverte, “Israele sta tentando di far morire di sete i palestinesi” - La Lega degli Stati arabi ha messo in guardia sui “tentativi di Israele di far morire di sete i palestinesi, inquinare fonti d’acqua e diffondere epidemie”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, citando una dichiarazione rilasciata dalla Lega araba in occasione della Giornata araba dell’acqua, che si è tenuta ieri, 3 marzo, sotto lo slogan "Conservare l'acqua... Preserva la vita". "Queste misure rientrano nella minaccia che la privazione dell'acqua venga usata come un'arma a Gaza e nel resto dei Territori occupati", si legge nella dichiarazione, che ha chiesto l'immediata cessazione delle operazioni israeliane per dare la possibilità agli operatori umanitari di fornire acqua potabile e attuare interventi urgenti nei settori igienico-sanitari nella Striscia. (segue) (Res)