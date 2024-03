I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Aerospazio: Ongaro (Leonardo), servizi satellitari importanti per crescita space economy - I servizi satellitari "sono la parte più importante della crescita futura della space economy". Lo ha dichiarato Franco Ongaro, Chief Space Business Officer di Leonardo, in occasione della visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Centro spaziale del Fucino. “Da inizio di quest’anno consolidiamo Telespazio all’interno dei conti dell’azienda”, ha rimarcato Ongaro. (segue) (Rin)