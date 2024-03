I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IA: Unioncamere, la utilizza meno del dieci per cento delle imprese - Sul digitale le imprese italiane hanno fatto passi da gigante, ma meno del dieci per cento utilizza l’Intelligenza artificiale, mentre il 15 per cento intende investire in questa tecnologia nei prossimi tre anni. Lo mostrano i dati sui 40 mila test di autodiagnosi della maturità digitale (Selfi 4.0), realizzati attraverso i Punti impresa digitale delle Camere di commercio. Resta però un problema: quello delle competenze dei lavoratori. Richieste lo scorso anno a più di sei assunti su dieci, sono considerate difficili da trovare nel 45,6 per cento dei casi. Questi dati sono emersi in occasione dell’incontro “Il lavoro al tempo dell’intelligenza artificiale” in corso oggi a Milano. “Le imprese hanno capito che l’Intelligenza artificiale è uno strumento imprescindibile per la competitività, ma le aziende che si sono già attrezzate sono ancora poche”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Il sistema camerale le sta attivamente aiutando con attività di informazione e formazione attraverso i Pid. Le Camere di commercio hanno anche avviato un vasto progetto di Open Innovation diretto a migliorare la gestione del proprio patrimonio informativo attraverso l’intelligenza artificiale, a cui si aggiunge una serie di sperimentazioni che prevedono l’utilizzo di questa tecnologia. È il caso della piattaforma Stendhal, una iniziativa che consente di analizzare e verificare il posizionamento competitivo di oltre 200 destinazioni turistiche italiane attraverso indicatori che arrivano addirittura al livello comunale”. (segue) (Rin)