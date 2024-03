Casa: Sala, su affitti brevi regolamentazione fuffa e dibattito fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella sugli affitti brevi è "una regolamentazione fuffa, vediamo se (la ministra del turismo Daniela Santanchè, ndr) pensa che cambierà qualcosa, siamo ancora fermi nel dibattito". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'incontro “40 anni di affari&finanza. L’Italia e l’Europa di domani”, rispondendo a chi gli ha chiesto in merito alla questione degli affitti brevi. Secpndp sala si tratta di una regolamentazione "inutile perché non aiuta a convertire una parte significativa degli affitti brevi in affitti a lungo termine" che, ha precisato che è " quello che noi sindaci vogliamo". "Se non si condivide questo principio è tutto inutile", ha concluso Sala. (Rem)