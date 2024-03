Locride: maxi sequestro di droga e armi, arsenale nascosto dentro intercapedine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’ingente quantitativo di stupefacente, in parte all’interno di un deposito e in parte occultato in un’intercapedine, creata ad hoc nel sottotetto in cartongesso, è stato rinvenuto l’arsenale costituito da: dieci pistole; una carabina di precisione con ottica Swarovski; quattro mitragliatrici, di cui due israeliane marca Uzi; quattro fucili semiautomatici; un AK-47 smontato; tre silenziatori; 45 caricatori per varie armi; più di 6300 munizioni di vario calibro. Tra le armi rinvenute, quasi tutte con matricola abrasa, ne sono emerse alcune oggetto di furti, commessi nelle provincie di Alessandria, Firenze, Pisa e Pavia tra il 2009 e il 2011, per le quali sono in già in corso accertamenti tesi a verificare eventuali collegamenti con altri eventi delittuosi. Lo stupefacente e le armi sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi approfondimenti tecnico-balistici. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. (Rin)