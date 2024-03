India: ministro Esteri Jaishankar in visita in Corea del Sud e Giappone da domani all’8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà impegnato in una visita in Corea del Sud e in Giappone da domani all’8 marzo. Lo annuncia un comunicato del suo ministero. Jaishankar sarà a Seul domani e dopodomani (5 e 6 marzo) per presiedere la decima riunione della Commissione congiunta con l’omologo Cho Tae-yul. Inoltre, incontrerà altri dignitari, analisti e membri della comunità indiana. I due Paesi sono partner strategici e hanno ampliato le aree di cooperazione, che spaziano dal commercio agli investimenti, dalla difesa all’istruzione, dalla scienza e tecnologia alla cultura. La Commissione farà il punto sulla situazione ed esplorerà ulteriori opportunità di collaborazione, Inoltre, saranno scambiate opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse. (segue) (Inn)