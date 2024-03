India: ministro Esteri Jaishankar in visita in Corea del Sud e Giappone da domani all’8 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 6 all’8 marzo il ministro degli Esteri indiano sarà a Tokyo per il Dialogo strategico con l’omologa Yoko Kamikawa. I due parleranno di questioni di rilevanza bilaterale, regionale e globale, in particolare della cooperazione per un Indo-Pacifico libero, aperto, inclusivo, in pace e prospero. La partnership strategica indo-giapponese è stata ulteriormente approfondita nell’ultimo decennio nella difesa, nelle tecnologie digitali, nelle catene di fornitura dei semiconduttori, nell’energia pulita, nell’alta velocità ferroviaria, nella competitività industriale e nella connettività. Jaishankar parteciperà anche alla prima edizione della tavola rotonda Raisina Roundtable@Tokyo e interagirà con dirigenti aziendali e ricercatori. (Inn)