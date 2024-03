Maltempo: Coldiretti, il Po sale di due metri in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana si sono abbattuti sull’Italia 50 eventi estremi tra nubifragi e tempeste di vento. Il livello del fiume Po si è alzato di due metri nelle ultime 24 ore all’idrometro di Crescentino Po, nel torinese, sotto la spinta della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Penisola dopo un inizio d’anno di caldo e siccità. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti, nella mattina del 4 marzo, sui primi effetti del ciclone Fedra con piogge torrenziali, forti venti e valanghe e allerta in 15 Regioni. Lo stato del più grande fiume italiano - sottolinea la Coldiretti in una nota - è rappresentativo dello stato di sofferenza dei corsi d’acqua lungo la Penisola che si sono gonfiati per le piogge, ma a preoccupare sono anche i laghi, con quello di Garda vicino ai massimi storici del periodo. (segue) (Com)