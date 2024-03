Maltempo: Coldiretti, il Po sale di due metri in 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questa situazione - continua la Coldiretti - è strategico realizzare progetti di lungo respiro che vadano oltre l’emergenza. Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha rivolto un appello al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, chiedendo un incontro urgente al fine di poter verificare come dare finalmente attuazione al piano elaborato dalla Coldiretti con Anbi che punta ad aumentare la raccolta di acqua piovana, oggi ferma all’11 per cento, attraverso la realizzazione di invasi che garantiscano acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica, aiutando anche la regimazione delle piogge in eccesso nei momenti di maggiori precipitazioni come quello attuale. (Com)