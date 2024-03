Abruzzo: Fina (Pd), per la destra sanità pubblica non è un valore, vogliono il privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sanità pubblica e universalistica non è un valore per questa destra al governo. L'Abruzzo ormai è una storia di giorni parcheggiati al pronto soccorso, liste d'attesa lunghe anni, personale sanitario stremato, ricoveri in ospedali di altre regioni, ricorso al privato per chi se lo può permettere o tristissima rinuncia alle cure. Evidentemente alla privatizzazione della salute, ma noi lo impediremo!". Lo scrive su X il senatore del Pd Michele Fina.(Rin)