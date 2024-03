Sanità: Rocca, su ospedale Tiburtino pronto piano B su altro terreno, si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'ospedale Tiburtino di Roma, "abbiamo già approntato un piano B su un altro terreno" e quindi "si farà, così come l'Umberto I". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'evento dal titolo "Next generation Eu, bilancio UE e Fondi Bei, opportunità per imprese", nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. "Lo dico una volta per tutte, perché anche sabato ho visto un comunicato stampa pieno di confusione ed errori di una sigla sindacale, ma l'ospedale Tiburtino si farà - ha ribadito Rocca -. Purtroppo il progetto che abbiamo ereditato su quel terreno presenta delle criticità che dobbiamo affrontare in conferenza dei servizi, ma abbiamo già approntato un piano B su un altro terreno. Questo prenderà qualche settimana in più rispetto alla possibile partenza della gara che porterà alla aggiudicazione dei lavori per il nuovo ospedale, ma l'ospedale Tiburtino si farà, così come si farà l'Umberto I. Settimana scorsa abbiamo fatto una riunione con l'università e Roma Capitale, il clima è ottimo. Ci sono tutte le condizioni per fare bene", ha concluso. (Rer)