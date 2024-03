Milano: Sala su dimissioni Cenati, non entro in dinamiche interne all'Anpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cenati "mi ha chiamato per spiegarmi le cose, ho un rapporto buono, storico, con lui. Difficile dare un commento perché sono dinamiche interne". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'incontro “40 anni di affari&finanza. L’Italia e l’Europa di domani”, in merito alle dimissioni dalla presidenza dell'Anpi Milano di Roberto Cenati, motivate dal suo disaccordo con l'utilizzo del termine "genocidio" in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza. "Mi dispiace - ha continuato - perché è sempre stato una guida storica per l'Anpi qui". Anche l'Anpi, "come tutte le istituzioni, gli enti, ha al suo interno un dibattito, che vuol dire anche divisioni", ha aggiunto e quindi "da un lato mi dispiace, dall'altro non voglio entrare in dinamiche interne all'Anpi", ha ribadito. (Rem)