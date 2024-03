Spagna: Sanchez, effetti riforma lavoro si consolidano, più occupazione e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti positivi della riforma del lavoro in Spagna "si stanno consolidano" c'è "più occupazione di qualità, diritti e tolleranza". Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un messaggio su X nel commentare i dati relativi alla disoccupazione e alle iscrizioni alla Previdenza sociale che per il mese di febbraio, che mostrano un aumento di oltre 100 mila persone occupate (20,7 milioni di lavoratori), e un calo della disoccupazione di 7.452 persone, a 2,76 milioni di disoccupati. Il capo dell'esecutivo ha anche sottolineato il nuovo "massimo storico" raggiunto dall'occupazione femminile e la forte crescita di quella giovanile.(Spm)