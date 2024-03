Haiti: governo dichiara stato di emergenza, almeno 12 morti e 4 mila detenuti evasi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alle richieste sempre più pressanti del governo haitiano e delle Nazioni Unite, a luglio scorso il Kenya ha accettato di guidare una forza di polizia autorizzata dalle Nazioni Unite ed alla quale partecipano diversi Paesi: oltre al Kenya, che ha promesso l'invio di circa 1.000 uomini, partecipano alla missione il Benin (con altri 2.000 effettivi) e la Guyana, che si è detta disponibile a finanziare il progetto senza tuttavia fornire alcuna cifra; ulteriori adesioni sono venute al progetto dalle Bahamas, dal Bangladesh e dal Ciad. Secondo la rappresentante delle Nazioni Unite ad Haiti, María Isabel Salvador, la missione dovrebbe essere dispiegata entro il mese di marzo. Ieri il presidente keniota William Ruto e il premier haitiano Henry hanno annunciato un accordo per l'invio della missione di polizia, il cui dispiegamento era stato sospeso in seguito alla sentenza dell'Alta corte di Nairobi, che lo ha giudicato incostituzionale. Secondo quanto riferito dalla presidenza keniota, durante il colloquio le parti "hanno discusso i prossimi passi per consentire l'accelerazione del dispiegamento", che dovrebbe avvenire nel corso di questo mese di marzo. (segue) (Mec)