Germania: studio Iw, rielezione Trump a presidente Usa costerebbe 1,2 punti di Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti costerebbe alla Germania una contrazione del Pil di 1,2 punti percentuali se, tornato alla Casa Bianca, l'esponente del Partito repubblicano introducesse dazi sulle importazioni negli Usa. È quanto afferma l'Istituto per l'economia tedesca di Colonia (Iw) in uno studio aggiungendo che, nei quattro anni di una nuova amministrazione Trump, la Germania potrebbe perdere dai 120 ai 150 miliardi di euro a causa di una disputa commerciale con gli Stati Uniti. L'analisi si basa su un modello di calcolo in cui gli Usa introducono nel 2025 tariffe sulle importazioni del 10 per cento, che salgono al 60 per cento nel caso della Cina. In un secondo scenario, questo Paese reagisce con dazi sull'import dagli Stati Uniti aprendo una guerra dei dazi. In entrambi i casi, il Pil degli Usa subirebbe una contrazione dall'1 all'1,4 per cento, con perdite da 600 a mille miliardi di dollari, nei quattro anni dell'amministrazione Trump. Secondo l'Iw, l'economia globale, l'Ue e i Paesi esportatori come la Germania sarebbero più colpiti da una tale escalation rispetto agli Stati Uniti. In particolare, l'export tedesco crollerebbe del 4,5 per cento. L'istituto afferma quindi che l'Ue dovrebbe essere ponta a reagire, minacciando gli Usa di Trump con "provvedimenti di ritorsione credibili". (Geb)