Russia-Germania: Cremlino, aspettiamo risultati indagini su intercettazioni

- In merito alle presunte intercettazioni tra alti ufficiali militari tedeschi, Mosca "spera di apprendere i risultati dell'indagine promessa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa. La settimana scorsa la caporedattrice del gruppo mediatico "Russia Today" e del canale televisivo "Rt", Margarita Simonyan ha pubblicato la trascrizione di una presunta conversazione tra ufficiali delle forze armate tedesche (Bundeswehr) che testimonierebbe i piani per un attacco missilistico contro il ponte di Crimea. Successivamente, Scholz ha affermato che un'indagine in relazione alla conversazione trapelata era stata avviata. "Scholz ha detto che a questo proposito sarà effettuata una verifica rapida, completa ed efficace. Speriamo che in qualche modo scopriremo, voglio dire anche attraverso i media, a cosa ha portato questa verifica", ha osservato Peskov. Il portavoce ha aggiunto che il contenuto del testo pubblicato da Simonyan indica il coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina. (Rum)