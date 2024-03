Caso Pifferi: legale difesa chiede rinvio, ascoltato perito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocatessa Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, la donna imputata per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana, abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022, nell'udienza in corso al tribunale di Milano ha chiesto ai giudici un rinvio per la discussione della perizia che ha trovato Pifferi capace di intendere di volere. Il presidente Ilio Mannucci Pacini ha però deciso di sentire il perito Elevezio Pirfo, prima di decidere sull'istanza difensiva.(Rem)