Corea del Nord: intelligence Seul denuncia attacchi informatici contro 2 produttori di chip

- Gruppi di hacker della Corea del Nord hanno attaccato almeno due produttori di microchip in Corea del Sud dalla fine del 2023. Lo rivela il Servizio d’intelligence nazionale (Nis) di Seul, invocando un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica per le aziende del Paese. In particolare, gli hacker nordcoreani avrebbero violato due compagnie non meglio identificate a dicembre e a febbraio, ottenendo disegni di progettazione e fotografie degli impianti. “Crediamo che la Corea del Nord si stia preparando a produrre autonomamente semiconduttori alla luce delle difficoltà ad acquisirne a causa delle sanzioni”, si legge in un comunicato del Nis, secondo cui gli attacchi potrebbero essere legati anche alla necessità di Pyongyang di incrementare le proprie capacità tecnologiche al servizio dei programmi satellitari e missilistici in corso. La notizia giunge dopo l’allerta del presidente Yoon Suk Yeol, secondo cui la Corea del Nord potrebbe aumentare la frequenza di attacchi informatici o l’uso della disinformazione per interferire nelle elezioni legislative in programma in Corea del Sud ad aprile. (Git)