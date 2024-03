Ugl: al via tour itinerante per l'Italia "Lavoro è partecipazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dalla sede nazionale dell'Ugl, in via Nomentana, 26, a Roma, il tour itinerante per l'Italia promosso dal sindacato, a bordo di un autobus, con lo slogan "Lavoro è partecipazione" per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. L'obiettivo - si legge in una nota - è quello di avviare un serio dibattito per arrivare alla realizzazione compiuta dell'articolo 46 della Costituzione italiana. Si tratta di un tema centrale per l'Ugl fin dalla sua fondazione: in tal senso, il sindacato ha presentato una proposta sotto forma di un "articolato", in commissione Finanze alla Camera. (segue) (Com)