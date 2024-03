Ugl: al via tour itinerante per l'Italia "Lavoro è partecipazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro - aggiunge la nota - l'Ugl ritiene fondamentale valorizzare le aziende che adottano comportamenti virtuosi e best practices. In tal senso, Capone "auspica il coordinamento di una procura dedicata alla sicurezza e ai reati correlati, nonché un maggiore investimento sulla formazione e sull'addestramento dei lavoratori, in particolare, verso chi ricopre ruoli particolarmente a rischio di infortuni. Altresì, occorre integrare gli organismi di ispezione in un'unica Agenzia nazionale sul lavoro, al fine di garantire una maggiore efficacia e coerenza nell'applicazione delle norme". (segue) (Com)