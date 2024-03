Ugl: al via tour itinerante per l'Italia "Lavoro è partecipazione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per valorizzare il contratto di secondo livello in chiave partecipativa sarebbe opportuno delineare un 'contratto di comunità' che coinvolga le parti datoriali, i sindacati e gli enti locali nella definizione di nuove forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. L'obiettivo principale - prosegue Capone - è quello di definire il ruolo dell'impresa e dei lavoratori in un'ottica partecipativa. La tutela dei diritti dei lavoratori è realizzabile anche attraverso un nuovo paradigma di relazioni industriali in cui i profitti aziendali siano diretti a remunerare non solo il capitale ma anche il lavoro. Alla base delle nostre battaglie c'è una visione strategica volta a superare l'ideologia della lotta di classe per arrivare alla collaborazione tra capitale e lavoro in linea con il dettato costituzionale. L'Ugl - conclude Capone - auspica di avviare, attraverso il tour, un dibattito sulla partecipazione coinvolgendo lavoratori, imprese, sindacati e istituzioni. Nel prossimo futuro ci attendono nuove scommesse da raggiungere e l'Ugl sarà sempre in prima fila accanto ai lavoratori". (Com)