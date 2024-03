Milano: Sala, possibile diluizione quote in A2A con opzione di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se A2A "individuasse opzioni di crescita per il bene della società e del Paese, io non sarei contrario a una diluizione della nostra quota". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'incontro “40 anni di affari&finanza. L’Italia e l’Europa di domani", a chi gli ha chiesto un commento sull'ipotesi di diminuire le quote del Comune in A2A. "Vale per A2A, per Sea, ma potrebbe valere per tutti", ha continuato. "Credo che Milano abbia anche una responsabilità nei confronti del Paese e quindi in caso di progetti industriali significativi, perchè no", ha aggiunto il primo cittadino. "Io non voglio appartenere alla categoria di quelli che per avere il controllo totale di una società vietano questo tipo di integrazioni", ha concluso. (Rem)