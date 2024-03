Sardegna: Coldiretti, no a targhette per capi ovini, si a deroga per uso tatuaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Sardegna ha sollevato una questione urgente che riguarda gli allevatori della regione. Da oltre un mese, l'associazione ha intrapreso diverse iniziative, inclusi incontri istituzionali, per chiedere una deroga che consenta l'uso del tatuaggio per identificare i capi ovini e caprini. Senza questa deroga, gli allevatori saranno costretti a tornare all'uso delle targhette, che hanno dimostrato in passato di creare molti problemi, specialmente per gli stessi animali. Tuttavia, c'è speranza: è stato riportato che ieri c'è stato un incontro tra Coldiretti Sardegna, il Ministero della Salute e l'Assessorato dell'Agricoltura, durante il quale è stata discussa la revisione del sistema di identificazione. (segue) (Rsc)