Sardegna: Coldiretti, no a targhette per capi ovini, si a deroga per uso tatuaggio (2)

- Il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, ha sottolineato l'importanza di agire rapidamente e concretamente su questa questione. "Non perdiamo le speranze, ma chiediamo celerità e azioni concrete", ha dichiarato. Coldiretti Sardegna ritiene che l'uso del tatuaggio con un codice di identificazione per ogni singolo animale sia il metodo più sicuro ed efficiente. Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, ha spiegato che questo sistema è già ampiamente utilizzato e ha dimostrato di essere sicuro nel tempo. "Il tatuaggio risponde meglio alle esigenze di lavoro delle aziende di allevamento in Sardegna", ha aggiunto. (Rsc)