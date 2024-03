Australia-Asean: vertice a Melbourne, Canberra promette fondi per cooperazione marittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wong ha detto che i nuovi fondi per la cooperazione marittima contribuiranno alla sicurezza e alla prosperità della regione. "Ciò che accade nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan, nella subregione del Mekong, in tutto l'Indo-Pacifico, ci riguarda tutti", ha detto la ministra oggi durante il suo discorso inaugurale. Secondo Wong, il "carattere della regione" è minacciato a causa delle azioni di alcuni Paesi: "Affrontiamo azioni destabilizzanti, provocatorie e coercitive, inclusi comportamenti insicuri in mare e in aria e militarizzazione di territori contesi", ha detto Wong, senza menzionare un Paese specifico. (segue) (Res)