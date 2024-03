Australia-Asean: vertice a Melbourne, Canberra promette fondi per cooperazione marittima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rivendica la sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, attraverso cui transitano ogni anno merci per migliaia di miliardi di dollari. Nel 2016 la Corte permanente di arbitrato ha respinto la base legale per quasi tutte le rivendicazioni marittime e territoriali estese della Cina nella regione. La corte ha stabilito che i "diritti storici" vantati da Pechino sulle acque contese siano incompatibili con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o Unclos. La Cina, però, non ha mai riconosciuto l'arbitrato del 2016 o il suo esito. (Res)