Kirghizistan: aziende giapponesi interessate a progetti idroelettrici

- Le aziende giapponesi sono interessate ad attuare progetti idroelettrici in Kirghizistan, secondo il ministero degli Affari esteri di quel Paese, a seguito di un incontro tra l'ambasciatore kirghiso in Giappone, Erkinbek Osoev, e il direttore del dipartimento per la Russia, l'Asia centrale e il Caucaso del ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese, Masashi Watanabe. Quest'ultimo ha espresso in particolare l'interesse del Giappone a rafforzare la cooperazione tra il Kirghizistan e la Banca per la cooperazione internazionale del Giappone. I due funzionari hanno discusso le prospettive per la firma di un memorandum di cooperazione per la transizione energetica tra il ministero dell'Energia kirghiso e il ministero dell'Economia giapponese. (Res)