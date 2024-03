Germania: ministro Difesa, intercettazione generali parte di guerra informazione di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intercettazione di una conversazione tra generali dell'Aeronautica tedesca (Luftwaffe), diffusa dei media della Russia, è “parte di una guerra dell'informazione” intrapresa dal presidente russo, Vladimir Putin. Nessuno potrebbe credere sul serio che si tratti di una coincidenza se “questa registrazione è stata pubblicata casualmente il giorno dopo” la sepoltura a Mosca del dissidente russo Aleksej Navanlnyj e le “nuove rivelazioni sullo scandalo Wirecard”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del governo federale ha evidenziato: “Non dobbiamo farci ingannare da Putin”. Pistorius ha aggiunto che l'intercettazione è oggetto di un'inchiesta del suo dicastero e che la Russia punta sia sulla disinformazione sia a dividere la società in Germania. In particolare, generali della Luftwaffe discutevano sulla piattaforma Webex della Forze armate (Bundeswehr) della possibile fornitura di missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, e del loro impiego contro il Ponte di Crimea. Secondo Pistorius, intercettazione e pubblicazione del colloquio avevano lo scopo di “rafforzare la favola, la leggenda” secondo cui la Germania sta preparando “una guerra contro la Russia, il che è completamente assurdo”. Il ministro della Difesa tedesco ha, quindi, evidenziato che il suo Paese è intenzionato soltanto a “sostenere l'Ucraina nella sua giustificata lotta difensiva contro la Russia”. Da mesi, l'ex repubblica sovietica chiede i Taurus alla Germania. Tuttavia, il cancelliere Olaf Scholz ha ripetutamente respinto la richiesta, preoccupato che l'aeronautica di Kiev possa utilizzare i missili per colpire obiettivi in territorio russo. (Geb)