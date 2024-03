© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Laos, Sonexay Siphandone, sarà in visita ufficiale in Australia per partecipare al vertice speciale per i 50 anni di partneriato tra l’Australia e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), da oggi al 6 marzo a Melbourne. Lo comunica una nota del ministero degli Esteri laotiano. (Fim)