Gaza: Tajani, Italia pronta a nuova iniziativa umanitaria a Roma

- L’Italia è pronta a lanciare a Roma una nuova iniziativa umanitaria per la popolazione palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al quotidiano “La Stampa”. “L’Italia promuoverà una nuova iniziativa umanitaria per aiutare la popolazione civile palestinese. Inviterò alla Farnesina tutti gli attori del polo delle Nazioni Unite a Roma”, ha spiegato il vicepremier. Per Tajani è fondamentale scongiurare una “catastrofe umanitaria” nella Striscia di Gaza. “La situazione è molto complessa ma non dobbiamo arrenderci. Hamas non ha dato le informazioni richieste sugli ostaggi. Spero che Qatar, Egitto e Stati Uniti riescano a convincere le parti a un cessate il fuoco entro l’inizio del Ramadan. Il nostro obiettivo strategico è la formula ‘due popoli, due Stati’, in cui Israele riesca a essere riconosciuto in sicurezza dal mondo arabo e i palestinesi possano avere una loro realtà istituzionale”, ha spiegato il ministro. “In queste ore sto organizzando una riunione con tutte le organizzazioni umanitarie presenti in Italia per coordinarci. Il direttore della Fao Qu Dongyu in questi giorni è in Medio Oriente. Mi rivolgerò anche alla direttrice del Programma alimentare globale Cindy McCain e a molti altri. L’idea è quella di un tavolo per la pace anche per riprendere appena possibile le attività di cooperazione sospese”, ha affermato il ministro. (Res)