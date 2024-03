Calipari: Piantedosi, valoroso servitore dello Stato, esempio per nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 4 marzo di 19 anni fa Nicola Calipari, funzionario di polizia e agente dell'intelligence italiana, sacrificava la sua vita per portare in salvo la giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq. Un valoroso servitore dello Stato, insignito della medaglia d’oro al valor militare alla memoria, la cui umanità e professionalità sono un esempio anche per le nuove generazioni". Lo scrive su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. (Rin)