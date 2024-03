Thailandia: premier a Melbourne per vertice Australia-Asean, visita a stabilimento Toyota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, è a Melbourne per partecipare al vertice speciale dei leader dell’Australia e dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in programma da oggi al 6 marzo per celebrare i 50 anni di partenariato. Il premier si è recato in visita allo stabilimento locale della casa automobilistica giapponese Toyota per discutere di investimenti nel settore, in particolare nei veicoli a idrogeno. Inoltre, si è recato allo zoo della città, dove sono ospitati elefanti thailandesi. Lo riferisce il ministero degli Esteri della Thailandia sul social network X.(Fim)