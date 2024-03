Sardegna 2024: risultato ancora in bilico, Truzzu riduce distacco a 1400 voti in attesa di Corte d'Appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle elezioni regionali in Sardegna di nuovo in gioco? Nei giorni scorsi gli uffici elettorali circoscrizionali hanno chiuso i conteggi delle 19 sezioni che non avevano ultimato per tempo gli scrutini, un fatto che ha permesso a Paolo Truzzu, candidato presidente del centrodestra, di recuperare circa 1200 voti, riducendo il distacco a 1400 preferenze. Ora spetta alla Corte d'Appello proclamare ufficialmente gli eletti ma non prima di rivedere anche i verbali degli altri 1.825 seggi già chiusi. In buona sostanza si ricontrolleranno documenti e conteggi. Un'operazione che era già stata effettuata nel 2019 e aveva fruttato un buon numero di preferenze in più al candidato sconfitto, Massimo Zedda, ma non sufficienti a ribaltare il risultato. Il possibile (e clamoroso) ribaltone viene escluso dallo staff di Alessandra Todde mentre in casa centrodestra la parola d'ordine è calma. E da Roma arriva la “profezia” del leader Dc, Gianfranco Rotondi: “Il mio naso da democristiano mi dice che si riparlerà della Sardegna”, ha detto. (Rsc)