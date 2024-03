Varese: Gdf, scoperti oltre 600 furbetti del Rdc, percepiti indebitamente tre milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 500 persone hanno usufruito indebitamente del Reddito di cittadinanza. L’operazione dei finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese, ha scoperto dei soggetti extracomunitari residenti nella provincia percettori del sussidio nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2023 privi del permesso di soggiorno di lungo periodo oppure sul territorio italiano per un periodo inferiore a 10 anni, elementi necessari per poter richiedere l’accesso al reddito di cittadinanza. In seguito all’analisi dei dati ottenuti, le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura rispettivamente di Varese e di Busto Arsizio 346 percettori illeciti, i quali non avevano il requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. In una fase successiva dell’indagine è stato verificato, in particolare, il requisito minimo di permanenza necessario per l’accesso al reddito di cittadinanza dei soggetti extracomunitari presenti sul territorio dello Stato il quale, così come stabilito dal legislatore, risulta essere pari a 10 anni. Le analisi info-investigative, in questione, hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente di ulteriori 300 soggetti. (segue) (Rin)