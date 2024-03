Varese: Gdf, scoperti oltre 600 furbetti del Rdc, percepiti indebitamente tre milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie interessate, concordando con l’operato dei finanzieri, in seguito all’analisi dei dati forniti nelle notizie di reato, hanno concluso le indagini preliminari e, in numerosi casi, hanno già rinviato a giudizio i soggetti denunciati. Al termine di tale attività, la guardia di finanza, impegnata a contrastare fenomeni di indebito accesso alle prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito che generano iniquità e minano la coesione sociale, ha quantificato le somme indebitamente percepite in quasi tre milioni di euro. Inoltre, per impedire che il danno alle risorse pubbliche fosse portato a ulteriori conseguenze, i finanzieri hanno segnalato le irregolarità emerse anche all’Inps. che ha così bloccato l’erogazione di circa due milioni di euro ed ha avviato le procedure per la restituzione delle somme indebitamente percepite. Le posizioni controllate hanno fatto emergere come i richiedenti avessero presentato delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DD.SS.UU.) non veritiere nell’ambito l delle quali attestavano falsamente il possesso di tutti i requisiti anagrafici, soggettivi, reddituali e patrimoniali previsti per l’accesso e l’ottenimento del reddito di cittadinanza o, come, avessero omesso di comunicare intervenute variazioni rilevanti ai fini della cessazione dell’elargizione. (Rin)