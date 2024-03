Singapore: premier Lee a Melbourne per bilaterale con Albanese e vertice Australia-Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il vertice Australia-Asean, quest'anno l'appuntamento segnerà 50 anni di relazioni di dialogo fra le parti. L’Australia ha una relazione di lunga data con l’Asean, di cui dal 1974 è il primo e più antico partner di dialogo. Nel vertice sarà riaffermato l'impegno nelle relazioni e saranno discusse le modalità per approfondire ed espandere la cooperazione, in particolare nell'economia verde e digitale. I leader, inoltre, scambieranno opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse e su come continuare a lavorare per costruire una regione aperta, inclusiva e stabile. (Fim)