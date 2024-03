Germania: Wadephul (Cdu) su generali intercettati, Scholz è un rischio per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è "un rischio per la sicurezza" della Germania, dell'Ue e della Nato. È quanto dichiarato da Johann Wadephul, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, al quotidiano "Die Welt". L'esponente del principale partito di opposizione al parlamento federale ha commentato in questo modo l'intercettazione di una conversazione tra generali dell'aeronautica (Lufwaffe), diffusa dai media russi, sulla possibile fornitura di missili da crociera Taurus all'Ucraina. Secondo Wadephul, tali armi, che Scholz si rifiuta di consegnare al Paese aggredito dalla Russia, sono diventate "sinonimo dell'atteggiamento del cancelliere nei confronti sia della nostra sicurezza nazionale sia della sicurezza dei nostri partner nell'Ue e nella Nato". Da mesi l'Ucraina chiede i Taurus alla Germania, ma Scholz è contrario perché preoccupato che possano essere utilizzati dall'aeronautica di Kiev contro obiettivi in territorio russo e perché intende evitare una partecipazione anche indiretta del suo Paese alla guerra in Ucraina, con la Russia che potrebbe attuare ritorsioni. (Geb)