Regno Unito: governo vuole ampliare definizione di estremismo a chi mina i valori britannici

- Il governo britannico vuole estendere la definizione di estremismo alle persone e ai gruppi che minano le istituzioni e i valori del Regno Unito. Il premier Rishi Sunak ha chiesto al ministro per le Pari opportunità, l'Edilizia abitativa e le Comunità, Michael Gove, di aggiornare la definizione di estremismo dell’esecutivo, stabilita per la prima volta oltre dieci anni fa. Come ha riferito il quotidiano "The Times", l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine del mese e includerà un elenco dei gruppi in contravvenzione della nuova definizione. Tuttavia, alcune fonti di Westminster hanno aggiunto che la nuova definizione è ancora in fase di elaborazione e che si tratta di un processo "giuridicamente complicato". (Rel)