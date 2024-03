Serbia: Bjelotomic (Serbia digitale), in ultimi due anni raddoppiato numero di startup nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni il numero delle startup in Serbia è raddoppiato e attualmente ammonta a circa 700 unità. Lo ha dichiarato al Business Forum di Kopaonik, Nebojsa Bjelotomic, direttore generale dell'iniziativa Serbia digitale (Digitalna Srbija), secondo cui attualmente in Serbia lavorano nelle start-up "quasi settemila persone". "I contorni del settore stanno lentamente emergendo. La maggior parte delle startup in Serbia sono state create negli ultimi due anni. Il problema più grande è la mancanza di personale nel settore delle vendite", ha affermato Bjelotomic, il quale ha sostenuto che l'ecosistema dell'innovazione serbo "continua la sua crescita impressionante, con oltre 300 nuove startup negli ultimi due anni". (Seb)