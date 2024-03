Corea del Sud-Usa: al via oggi annuali esercitazioni congiunte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e i ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Yoko Kamikawa e Cho Tae-yul, hanno concordato riguardo la necessità di rispondere con fermezza alle provocazioni della Corea del Nord, durante un incontro trilaterale tenuto il mese scorso a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 che si è tenuta a Rio de Janeiro, in Brasile. Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri della Corea del Sud, secondo cui i tre funzionari hanno concordato di "continuare a rispondere con durezza" anche alla cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia, in coordinamento con la comunità internazionale. I ministri hanno avvertito che la cooperazione tra Mosca e Pyongyang rappresenta "una seria minaccia non solo per la Penisola coreana, ma anche per la pace e la stabilità internazionali". Blinken, Kamikawa e Cho hanno espresso apprezzamento per "il significativo rafforzamento" della cooperazione di sicurezza tra i rispettivi Paesi al fine di "rispondere efficacemente all'aumento delle minacce nucleare e balistica provenienti dalla Corea del Nord". (segue) (Git)