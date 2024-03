Cina-Pakistan: Xi si congratula con Sharif per rielezione a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Shehbaz Sharif per la sua rielezione a primo ministro del Pakistan. “Sotto la guida di Sharif e del nuovo governo pachistano, assieme agli sforzi di tutti i ceti sociali, il Pakistan raggiungerà sicuramente nuovi e ulteriori risultati nella causa dello sviluppo nazionale”, recita il messaggio indirizzato ieri da Xi al neo eletto premier. Cina e Pakistan dovrebbero portare avanti la loro “tradizionale amicizia”, rafforzare gli scambi in tutti i settori e far avanzare il progresso del Corridoio economico tra i due Paesi (Cpec), ha aggiunto. A congratularsi con Sharif è stato anche l’omologo cinese, Li Qiang. (segue) (Cip)