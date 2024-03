Cina-Pakistan: Xi si congratula con Sharif per rielezione a primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Pakistan, la Camera bassa del parlamento, ha eletto primo ministro Shehbaz Sharif. Lo ha annunciato ieri il presidente dell'Assemblea nazionale, Ayaz Sadiq. Sharif, che ha guidato il governo fino all'agosto dello scorso anno, prima della crisi politica che portò allo scioglimento del parlamento ed alle elezioni dell'8 febbraio, si è assicurato 201 voti espressi dai 336 deputati, prevalendo sul rivale Omar Ayub Khan, che ne ha ottenuti 92. Per essere eletto servivano almeno 169 voti. Fratello minore dell'ex premier Nawaz Sharif, che ha fondato la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), il neo-nominato primo ministro è oggi anche il presidente del partito. Da parte sua, Khan era sostenuto dal Consiglio sunnita unito (Sic), un’alleanza di partiti musulmani e religiosi di cui fa parte il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), il partito dell’ex premier Imran Khan, attualmente in carcere con tre condanne e altri procedimenti a carico da lui contestati come una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. (segue) (Cip)