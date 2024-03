Cina: portavoce Assemblea nazionale, fondamenta per crescita a lungo termine restano solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fondamenta per la crescita economica a lungo termine della Cina restano solide nonostante le difficoltà. Lo ha detto il portavoce della seconda sessione dell'Assemblea nazionale del popolo, Lou Qinjian, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino. Il portavoce ha espresso fiducia nella crescita nazionale nei prossimi anni, ricordando che il compito dell’Anp è quello di fornire “garanzie legali allo sviluppo”. In futuro, ha spiegato Lou, l’Anp continuerà ad approfondire le riforme, ad agevolare le imprese private, a migliorare l'ambiente imprenditoriale, a promuovere lo sviluppo d'alta qualità e a migliorare le condizioni di vita della popolazione. L’Assemblea, ha concluso, rimane impegnata nel garantire “una legislazione d’alta qualità per uno sviluppo qualitativamente elevato”.(Cip)