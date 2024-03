Cina: portavoce Assemblea nazionale, spesa difesa è aumentata in modo “ragionevole e costante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, la crescita nella spesa per la difesa della Cina è stata “ragionevole e costante” per garantire la tutela della sovranità, della sicurezza e degli interessi di sviluppo nazionali. Lo ha detto il portavoce della seconda sessione dell'Assemblea nazionale del popolo, Lou Qinjian, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino. Il portavoce ha ribadito che la Cina rimane impegnata a favore dello sviluppo pacifico, nonostante l’aumento delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Lou ha ricordato che la spesa per la difesa nel 2024 è inclusa nel progetto di bilancio del governo, che deve essere rivisto e approvato dall’Assemblea nazionale del popolo.(Cip)