Hong Kong: portavoce Assemblea nazionale cinese, attuare Articolo 23 è un dovere costituzionale

- Attuare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nella legge fondamentale di Hong Kong e migliorare il sistema legale per salvaguardare la sicurezza nella regione amministrativa speciale è un dovere costituzionale. Lo ha affermato il portavoce della seconda sessione dell'Assemblea nazionale del popolo, Lou Qinjian, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino, commentando il dibattito internazionale in merito all'Articolo 23 della legge fondamentale. "Questa legislazione, in tandem con la legge sulla sicurezza e con altre leggi tese a salvaguardare la sicurezza nazionale, serve a mantenere la prosperità e la stabilità a Hong Kong sul lungo periodo, a proteggere gli interessi degli investitori globali, e il sistema 'un Paese e due sistemi', ha detto il portavoce. La Cina continuerà a seguire e a sostenere Hong Kong nell'ottimizzazione del suo sistema legislativo e l'integrazione dello sviluppo della regione amministrativa e della Cina continentale, ha aggiunto il funzionario. (segue) (Cip)