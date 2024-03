Hong Kong: portavoce Assemblea nazionale cinese, attuare Articolo 23 è un dovere costituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta di Pechino è arrivata al termine delle consultazioni pubbliche sull'Articolo 23 tenute dall'ufficio di sicurezza di Hong Kong dal 30 gennaio al 28 febbraio scorsi. Stando ai dati preliminari, l'amministrazione ha raccolto un totale di 13.147 opinioni via e-mail, posta o fax. Il 98,6 per cento del totale ha espresso sostegno alle norme sulla sicurezza nazionale previste dall'articolo. Solo lo 0,71 per cento dei partecipanti alla consultazione ha espresso pareri negativi, che il comunicato attribuisce a "organizzazioni straniere anti-cinesi o latitanti". Nel quadro delle consultazioni, l'amministrazione di Hong Kong afferma di aver tenuto quasi 30 incontri con rappresentanti di vari settori, allo scopo di fornire loro informazioni dettagliate sulle norme in oggetto. Alle sessioni di consultazione hanno partecipato circa tremila persone, tra cui rappresentanti di imprese locali e internazionali, del settore finanziario, dell'istruzione e dei media. Agli incontri hanno partecipato anche esponenti di organizzazioni nazionali, rappresentanti a livello distrettuale, esponenti di partiti e consoli generali. (segue) (Cip)